Breitenthal sucht private Unterkünfte für Asylbewerber

Plus Der Gemeinderat debattiert über die aktuelle Flüchtlingsentwicklung im Landkreis. Welcher Schritt jetzt geplant ist.

Wöchentlich kommen circa 20 Asylsuchende und etwa 50 ukrainische Kriegsflüchtlinge im Landkreis Günzburg an. Dies gab Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Ratsmitliedern weiter. Nun werden dringend Unterkünfte benötigt. Doch auf die Schnelle ist dies schwer zu bewerkstelligen.