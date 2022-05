Breitenthal

18:00 Uhr

Die Wasserwacht bekommt ein Haus am Oberrieder Weiher

Am Oberrieder Weiher wird eine neue Wachstation der Wasserwacht gebaut. Über den aktuellen Stand der Planung informierten vor Ort die am Projekt Beteiligten.

Plus Eine Wachstation soll den Badebetrieb am Oberrieder Weiher bei Breitenthal sicherer machen. Jetzt wurden die Pläne für das "Haus am Steg" vorgestellt.

Von Manfred Keller

Seit Jahrzehnten ist die Ortsgruppe Krumbach der Wasserwacht während der Sommer-Badesaison am Oberrieder Weiher im ehrenamtlichen Wachdienst präsent. Und schon seit Jahren wünschen sich die Wasserwächter für ihren Dienst ("Mit Sicherheit am Wasser") eine eigene Wachstation am See. Genau diese Idee soll nun realisiert werden: Das Projekt "Wachstation am Oberrieder Weiher" hat Fahrt aufgenommen und steuert planerisch auf den ersten Spatenstich zum Baubeginn los.

