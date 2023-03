Norbert Gänzer aus Nattenhausen ist ein Musiker mit Leib und Seele

Norbert Gänzer von der Kapelle Nattenhausen musiziert seit 50 Jahren im Verein. Einst wechselte er das Instrument. Was er bis heute begeistert spielt.

Norbert Gänzer wurde im Rahmen des "Abends der Blasmusik" als Urgestein der Musikkapelle Nattenhausen ausgezeichnet. Für 50 Jahre aktives Musizieren überreichte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Thomas Fetschele dem 58-Jährigen im Namen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) eine Urkunde und die Ehrungsmedaille "Diamant am weißblauen Band". Norbert Gänzer begann seine musikalische Laufbahn im Jahr 1973 bei der Jugendkapelle Tafertshofen, die von seinem Vater Josef dirigiert wurde. Zunächst spielte er Posaune, wechselte dann aber zum Bariton, dem er bis heute treu blieb. Im Jahr 1989 übernahm er dann bei der Musikkapelle Nattenhausen, wo er ebenfalls Bariton spielte, den Dirigentenstab.

Ab dem Jahr 2003 hatte er dieses Amt bis 2011 im Wechsel mit dem heutigen Dirigenten Martin Fendt inne, womit der es auf 20 Dienstjahre als Dirigent brachte. Für seine Verdienste wurde er im Jahr 2011 zum Ehrendirigenten ernannt. Thomas Fetschele und der Nattenhauser Musikvereinsvorsitzende Bernhard Konrad stimmten in ihrer Laudatio überein in der Feststellung: Ohne Norbert Gänzer wäre der Musikverein Nattenhausen sicher nicht das, was er heute ist. Norbert habe diesen, seinen Verein, über viele Jahre geprägt und tue das bis heute.

Auch Jungmusiker wurden in Breitenthal ausgezeichnet

Am selben Abend überreichten Thomas Fetschele sowie Hubert Konrad als Vorsitzender der Jugendkapelle an zehn Jungmusiker und Jungmusikerinnen Urkunden und Anstecknadeln in Bronze bzw. Silber für mit gutem bzw. sehr gutem Erfolg bestandene Bläserprüfungen. "Damit habt ihr sozusagen die musikalische Grundausbildung erfolgreich hinter euch gebracht und ihr könnt mächtig stolz darauf sein", sagte Fetschele.

Die D1-Prüfung (Bronze) bestanden haben Ramona Seitz (Posaune), David Steck (Tenorhorn), Lukas Konrad (Posaune), Hannah Mayer (Querflöte), Anika Czernin (Tenorhorn), Leni Faulhaber (Tenorhorn), Linus Faulhaber (Trompete) und Michael Fendt (Trompete). Die nächsthöhere Prüfung D2 (Silber) mit Erfolg bestanden Laura Burghard (Flügelhorn) und Franziska Konrad (Klarinette).