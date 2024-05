Breitenthal/Oberried

Welche neuen Möglichkeiten es für Radler am Oberrieder Weiher gibt

Der neue Radweg am Nordwestufer des Oberrieder Weihers wurde jetzt offiziell freigegeben.

Plus Der Radweg am Nordwestufer des Weihers ist jetzt offiziell freigegeben. Der Radweg zwischen Oberried und Breitenthal auf der Höhe folgt in Kürze.

Von Peter Bauer

Als die Bürgermeisterin, Landrat und weitere geladene Gäste das Band symbolisch durchschnitten und den neuen Radweg freigaben, nieselte es mit mit einer geradezu nachhaltigen Beharrlichkeit. Nun wenige Menschen waren bei der Freigabe am Oberrieder Weiher unterwegs. Doch das ist an schönen Tagen bekanntlich ganz anders. Bis zu rund 3000 Menschen sind hier an manchen schönen Tagen anzutreffen, unter ihnen viele Radlerinnen und Radler. Für sie gibt es jetzt neue, verbesserte Möglichkeiten und mehr Sicherheit. Der neue Radweg vom Kiosk bis zur Schranke, die den Oberrieder Weiher vom Weiher nebenan trennt, ist jetzt fertig. Der zweite neue Radweg auf der Höhe zwischen Breitenthal und Oberried wird unmittelbar nach Pfingsten fertiggestellt.

Auf Nachfrage unserer Redaktion nennt Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler Kosten in einer Größenordnung von rund 900.000 Euro für beide Wege und die damit verbundene Straßenumgestaltung. Wiederholt hat sie berichtet, dass der Freistaat Bayern eine Fördersumme von 600.000 Euro bereithalte. Mit den beiden neuen Radwegen werde das Wegenetz im Bereich des Naherholungsgebiets Oberrieder Weiher erheblich aufgewertet: Dies war die einhellige Meinung bei der Segnung und Freigabe des Radwegs am Weiher-Nordwestufer. Zur Segnung trafen sich die geladenen Gäste im Bereich Kiosk/Sonnenterrasse. Die Umleitung im Umfeld des Weihers war zuletzt aber nach wie vor ausgeschildert.

