Breitenthal

vor 17 Min.

Polizei, Anhalten: Unterwegs mit der Krumbacher Fahrradstreife

Plus Es ist eine ungewöhnliche Streife am Oberrieder Weiher in Breitenthal: Die Polizisten kommen mit dem Fahrrad. Doch sie sind nicht da, um Verbote zu kontrollieren.

Mit ihren neongelben T-Shirts und Helmen fallen die beiden Polizisten schon von Weitem auf. Die Beamten radeln zum Oberrieder Weiher, ein Einsatz auf zwei Rädern. Stylische Mountainbikes, angetrieben von einem E-Motor - so kommen die Polizisten im Notfall jeder und jedem hinterher. Da kann kaum von Drahteseln gesprochen werden. Das wendige Fahrrad hat einige Vorteile, vor allem in der Stadt. Daher verfügt die Bayerische Polizei aktuell über rund 600 Fahrräder und Pedelecs. Am heutigen Tag soll es jedoch nicht um wilde Verfolgungsjagden gehen. Marcus Praschivka und Andreas Dorweg sind in einer speziellen Mission unterwegs: Für den Fahrradhelm werben.

Passend zur Hose trägt Dorweg eine Sonnenbrille, in den blauen Gläsern spiegelt sich das Kiosk-Häuschen am Oberrieder Weiher. "Das ist normalerweise ein guter Standort. Am Kiosk fahren so gut wie alle Fahrradfahrer, die hier unterwegs sind, vorbei", erklärt sein Kollege Praschivka. Und wenn jemand so etwas weiß, dann ist es Praschivka. Immerhin ist der Polizeihauptmeister in Krumbach für den Verkehr zuständig. Doch heute nützt auch sein Wissen nichts - es sind kaum Fahrräder unterwegs. So stehen die beiden Polizisten zunächst da, ihre Pedelecs neben sich geparkt. Nach fünf Minuten kommen die Ersten angerollt, die zwei Fahrerinnen drosseln kurz vor dem Kiosk ihr Tempo. Sie wirken verunsichert, da sie die Polizei nirgends zuordnen können. Als sie im Schritttempo vorbeifahren, fragt eine neugierig: "Ist hier eine Veranstaltung?"

