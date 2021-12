Breitenthal

12:00 Uhr

Suche nach Standort für Mobilfunkmast für Breitenthal ist schwierig

Um einen Standort für einen Mobilfunkmast will man sich in der Gemeinde Breitenthal bemühen, um einen besseren Netzausbau zu ermöglichen.

Plus Auch in Breitenthal muss eine optimale Versorgung mit Mobilfunk gewährleistet werden. Hier sitzt man oft im Funkloch. Was im Gemeinderat dazu besprochen wurde.

Von Werner Glogger

"Es ist gut zu wissen, dass außergewöhnliches verdienstvolles Wirken langjährig tätiger Kommunalpolitiker seitens höherer Stellen unseres Freistaates Bayern in besonderer Form gewürdigt werden. Wir freuen uns sehr, dass unsere Ratsmitglieder Günter Klughammer und Andreas Mayer vom Bayerischen Staatsminister des Innern, Sport und Integration, Joachim Herrmann mit der Kommunalen Dankurkunde ausgezeichnet wurden und gratulieren ganz herzlich." Mit diesen Worten leitete Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler die Sitzung des Gemeinderates im Breitenthaler Vereinsheim ein und berichtete von der Verleihung, die bereits im Oktober im Kloster Wettenhausen stattgefunden hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

