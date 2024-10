Nach dem Dammbruch: Wie geht es am Oberrieder Weiher weiter?

„Wie am Grand Canyon“ sieht es um den Oberrieder Weiher in Breitenthal aus. Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler, von der diese Formulierung stammt, steht an einem Abgrund. Der Damm, der Badesee und Natursee trennt, ist an drei Stellen eingerissen. Zwei Meter tief und mehrere Meter breit sind die Gräben, die den beliebten Rundweg auf dem Damm unpassierbar machen. Darüber hinaus ist ein Schutzwall auf der südwestlichen Seite des Natursees in großen Teilen eingebrochen. Der vorgelagerte Acker ist zerfurcht, bis zu zwei Meter tiefe Zungen, sind in den Boden gerissen. Unter Grassode und Mutterboden ist eine dicke Kiesschicht sichtbar geworden.

