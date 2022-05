Deisenhausen investiert zwei Millionen in neuen Kindergarten

Plus Der Kindergartenneubau ist das größte Investitionsprojekt im Haushalt der Gemeinde Deisenhausen. Die Feuerwehr wird ein erhöhtes Budget erhalten.

„Wir sind noch wach“, stellt Christoph Scherer schmunzelnd fest, dem zu fortgeschrittener Stunde noch ein kleiner formaler Fehler in einer Beschlussvorlage auffällt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Deisenhauser Räte bei der letzten Gemeinderatssitzung im Gollmitzerhaus bereits eine Menge Informationen getankt. Zunächst hat Barbara Fetschele von der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach den Haushaltsplan für 2022 vorgestellt. Wie zu erwarten, sind auch in Deisenhausen die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr gesunken, nämlich um 240.000 Euro. Immerhin hat sich die Einkommenssteuerbeteiligung um 42.800 Euro auf 962.100 Euro erhöht.