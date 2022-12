Deisenhausen

06:30 Uhr

Gemeinderat Deisenhausen sagt Ja zu Mobil-Home

In der Günztalstraße in Deisenhausen darf künftig ein Mobil-Home stehen.

Plus Warum der Deisenhauser Rat für das Mobil-Home stimmte und was es von einem Tiny-House unterscheidet.

Von Marc Hettich Artikel anhören Shape

„Aus rechtlicher Sicht wäre das eigentlich gar nicht notwendig“, kommentiert der Deisenhauser Bürgermeister Bernd Langbauer. Ein Bürger möchte in der Günztalstraße in Deisenhausen ein sogenanntes Mobil-Home in seinem Garten unterbringen. In der letzten Sitzung des Jahres nahm der Gemeinderat den Antrag nun einstimmig an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen