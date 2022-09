Heckscheibe eines Pkw wird beschädigt

Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand eine private Feier in einer Hütte südlich von Deisenhausen statt. Nahe der Hütte parkte der Pkw einer 41-Jährigen. Während der Feier beschädigte laut Polizei eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe des Pkws, sodass ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Personen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0 zu melden. (AZ)