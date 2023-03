Junger Autofahrer wird betrunken in Deisenhausen erwischt

Seinen Führerschein ist ein junger Mann erst einmal los. Polizisten kontrollierten ihn am Samstag nach Mitternacht in Deisenhausen und rochen Alkohol.

Am Samstag gegen 0.25 Uhr wurde in der Schulstraße in Deisenhausen ein 22-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle rochen die Beamten die Alkoholfahne des Fahrers. Ein Alkotest ergab einen Wert von über einem Promille, so die Polizei in ihrem Bericht. Aus diesem Grund musste der Mann mit zur Blutentnahme und durfte nicht mehr weiter fahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt, den Fahrer erwarten nun eine Strafanzeige und ein Entzug der Fahrerlaubnis. (AZ)