Deisenhausen

vor 49 Min.

Straftat: Quad zieht in Deisenhausen toten Biber hinter sich her

Plus Wer gegen Biber unerlaubt etwas unternimmt, begeht eine Straftat. Der Fall mit dem toten Biber in Deisenhausen soll der Staatsanwaltschaft übergeben werden.

Von Annegret Döring

Besonders und streng geschützt ist der Biber nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Das störte aber einen unbekannten Quadfahrer oder eine Fahrerin am Samstag nicht, einen toten Biber während der Fahrt auf der Günztalstraße in Deisenhausen hinter sich herzuschleifen. So hatte es ein Zeuge beobachtet am Abend zwischen 18 und 20 Uhr. Der Polizeibericht hatte es unter dem Stichwort Jagdwilderei vermeldet und Pressesprecher Holger Stabik von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten bestätigte der Redaktion, dass zunächst in diese Richtung ermittelt werde.

