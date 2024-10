Schadensträchtiger Unfall auf B16 bei Oberbleichen

Am Freitagabend gegen 21.15 Uhr hat sich auf der Bundesstraße B16 auf Höhe des Deisenhauser Ortsteils Oberbleichen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Wie die Polizei berichtet, kam eine 18-jährige Autofahrerin aus Oberbleichen und wollte die B16 in Richtung Osten überqueren. Ein Pkw fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Krumbach und bog nach rechts in die Straße ein, aus welcher die 18-Jährige kam. Vermutlich dadurch, so die Polizei, übersah die junge Frau einen dahinter fahrenden Wagen, welcher ebenfalls in Richtung Krumbach unterwegs war. Als die Fahrzeugführerin auf die B 16 einfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen ihrem und dem anderen Fahrzeug. Im Wagen der 18-Jährigen waren vier Personen. Die Fahrerin und ein Mitfahrer wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Im anderen Pkw saßen drei Personen, welche jedoch unverletzt blieben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehren aus Bleichen und Krumbach waren ebenfalls im Einsatz. Der Verkehr wurde umgeleitet. (AZ)

Oberbleiche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis