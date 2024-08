Seniorin in Deisenhausen Opfer von Telefonbetrug: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Seniorin aus Deisenhausen von über 80 Jahren Opfer eines Anrufbetrugs. Die Täter nutzten laut Polizeibericht dabei eine bekannte Masche: Sie gaben sich am Telefon teils als Verwandte und teils als Justizbeamte aus und täuschten vor, der Sohn der Frau hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Untersuchungshaft bleiben, sollte die Frau nicht sofort eine hohe Kaution hinterlegen. Die Täter agierten dabei so überzeugend, dass die Frau die Täuschung nicht erkannte und den Betrügern glaubte. Später in der Nacht übergab sie einer Frau einer angeblichen Bekannten des Staatsanwaltes vor ihrem Haus einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Seniorin in Deisenhausen Opfer eines Anrufbetrugs

Hierzu bittet die Polizei um ihre Mithilfe: Wer im Ortskern von Deisenhausen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen Mitternacht und 3 Uhr einen ortsfremden dunklen Pkw, möglicherweise besetzt mit einer kleineren, korpulenten Frau mit dunklen Haaren, gesehen hat, soll sich bitte unter der Rufnummer 08331/1000 an die Kriminalpolizei Memmingen wenden. Die Kriminalpolizei weist in dem Zusammenhang erneut drauf hin, dass weder Polizei noch Justiz telefonisch zu Zahlungen auffordern. Seien Sie misstrauisch und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. (AZ)