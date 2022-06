In Deisenhausen herrscht Unmut über das Krumbacher Sportzentrum

Die Gemeinde Deisenhausen beteiligt sich an den Planungskosten für das Krumbacher Sportzentrum, die Räte äußern aber Kritik.

Wie viel zahlen die Krumbacher Umlandgemeinden für die Neugestaltung des Krumbacher Sportzentrums? Auch im Deisenhauser Rat war dies jetzt ein bedeutendes Thema.

Einstimmig stimmte der Rat einer Vorvereinbarung mit der Stadt Krumbach zu: Rund 50.000 Euro beträgt der Anteil der Gemeinde Deisenhausen an den angefallenen Planungskosten für den Neubau des Sportzentrums. Das Gremium bekundete allerdings deutlich seinen Unmut. Es herrschte großes Unverständnis, dass nach acht Jahren Planung und einem klaren Votum beim Krumbacher Bürgerentscheid für einen Neubau des Sportzentrums keine sichtbaren Ergebnisse vorlägen.

Mit leichtem Zähneknirschen nahm der Rat die Abrechnung der Freisportanlagen mit der Stadt Krumbach an. Einige Mitglieder stellten infrage, warum in der Aufstellung die Freisportanlage zu 100 Prozent als schulisch eingestuft wurde, obwohl sie auch mutmaßlich von Vereinen aus Krumbach und Niederraunau genutzt werden dürfte. Gemeinderätin Stefanie Birle erläuterte, dass die Einstufung darauf beruhe, dass sich die Planung ausschließlich an Schulbedürfnissen orientierte.

Ortseinfahrt Oberbleichen: Erneut thematisierte das Gremium die Verkehrssituation an der Ortseinfahrt Oberbleichen. Verschiedene Lösungen wurden versuchsweise erprobt. Die Ratsmitglieder waren sich einig: Die Verschmälerung der Zufahrt sowie die zuletzt erfolgte Lösung mit Baken in Form einer dritten Verkehrsinsel haben sich letztlich als untauglich erwiesen. Der Rat beschloss daher einstimmig, zunächst eine Geschwindigkeitstafel zur Ermittlung der Geschwindigkeiten aufzustellen.

Deisenhausens Dorfplatz bekommt ein Podium

Anbau eines Podiums: Kurzfristig vom nicht öffentlichen in den öffentlichen Teil vorverlegt wurde der Anbau eines Podiums an der Südseite der alten Schule. „Ich sehe das als Geschenk der Vereine an die Gemeinde“, kommentierte Bürgermeister Bernd Langbauer. Der Vereinsring habe zugesichert, das Projekt neben 25 Prozent der Kosten vor allem mit ehrenamtlicher Arbeitszeit zu unterstützen. Geplant sei eine stufige Ausführung in Quaderblöcken in Sitzhöhe, dazu ein Teilbereich in Treppenform. Links solle das Podium von einer Böschung abgeschlossen werden, während rechts eine entsprechende Pflasterung an den Dorfladen anschließen solle. Für die Gemeinde bliebe laut Angebot ein geschätzter Kostenanteil von etwa 24.000 Euro. Die Nutzungsmöglichkeiten seien vielfältig: als zusätzliche Bewirtungsfläche für den Dorfladen, für Vereinsfeste wie etwa das anstehende Dorffest, einen Nikolausauftritt oder auch für repräsentative Anlässe. Eine Überdachung solle spätestens zum übernächsten Dorffest nachgerüstet werden. Vor allem die Aussicht einer Belegung durch den Dorfladen überzeugte das Gremium, das den Antrag einstimmig annahm.

Sechs neue Wohneinheiten: Der Bürgermeister informierte die Gemeinderäte außerdem über den Neubau eines Doppelhauses mit sechs Wohneinheiten. Das Gebäude entstehe „Am Grund“ am letzten gemeindeseitigen Bauplatz in Deisenhausen. Dem Neubau eines Milchviehlaufstalles erteilte der Rat sein Einvernehmen, mit den beiden Hinweisen, dass das Gremium eine Zufahrt über die bestehende Straße bevorzuge und eine geordnete Wasserversickerung zu gewährleisten sei.

Verkehrsberuhigung/Verkehrsüberwachung: Recht zügig beschloss der Rat in der zweieinhalbstündigen Marathon-Sitzung einstimmig, am Bankett zur Raiffeisenstraße und am vorderen Berg massive Steinblöcke zur Verkehrsberuhigung zu setzen. Ebenfalls ohne große Diskussion stimmte der Rat dem Beitritt der Kommunen Lachen und Lauingen zur Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte zu.