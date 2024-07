Dieb klaut Substitutionsmedikamente in Thannhausen

Am Donnerstagabend sind nach Angaben der Polizei aus einer Wohnung eines 51-Jährigen in der Ringeisenstraße in Thannhausen sogenannte Substitutionsmedikamente entwendet worden. Da keine Schäden an den Außentüren der Wohnung festgestellt werden konnten, hat sich der Täter wohl über eine offene Terrassentüre Zugang zur Wohnung verschafft. So vermutet es de Polizei. Aufgrund des Vorgehens wird davon ausgegangen, dass sich der Täter bereits in der Wohnung auskannte und somit aus dem Bekanntenkreis des Geschädigten kommen muss. Die gestohlenen entwendeten Medikamente haben einen Straßenverkaufswert von knapp 1000 Euro. (AZ)

