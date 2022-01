Gustav Baader: Was bleibt vom Begriff "Heimat“?

Plus Der Krumbacher Gustav Baader (1874 bis 1929) galt in seiner Zeit als das "fotografische Gedächtnis“ Krumbachs. Welches "Bild“ hätte er heute von Krumbach?

Rund 67,4 Millionen Ergebnisse: Allein eine schnelle Eingabe bei Google deutet an, dass das Thema "Heimat“ die Menschen offensichtlich sehr bewegt. Über den Begriff "Heimat“, seine Rätsel und seine Faszination gleichermaßen, ist viel geschrieben und philosophiert worden. "Heimat“ erlebt, vielleicht gerade in dieser Zeit, eine regelrechte Hochkonjunktur. Auch die vielen Veröffentlichungen, die zu diesem Thema in unserer Region in jüngster Zeit erschienen sind, deuten dies an. Etwa die neuen Bildbände über den Landkreis Günzburg, die Erholungslandschaft „Stauden“, ein Buch über den legendären Räuber Hiesel und und und...

