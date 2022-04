Ebershausen sieht sich finanziell gut aufgestellt

Die Gemeinde Ebershausen beschäftigt sich mit dem Neubau des Kindergartens, der Kostenbeteiligung am gemeinsamen Bauhof und dem geplanten Sportzentrum in Krumbach.

Nach dem Rekord-Haushalt vom vergangenen Jahr hat sich das Gesamtvolumen für das Jahr 2022 wieder auf ein normales Niveau mit moderater Steigerung eingependelt. Das ergaben die Zahlen, die Barbara Fetschele, Kämmerin der VG Krumbach, in der der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in der alten Schule vortrug. Demnach beläuft sich der Etat für das laufende Jahr auf insgesamt 2,088 Millionen Euro, aufgeteilt in Verwaltungshaushalt mit 1.062.900 Euro und dem Vermögenshaus mit 1.025.350 Euro. Doch im letzteren sind für den Kindergarten-Neubau 700.000 Euro eingeplant, gefolgt von 122.500 Euro für den neuen Bauhof, der zurzeit in Breitenthal gebaut wird und dessen Kosten die fünf Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft übernehmen.

Nachdem sich die Gemeinde Ebershausen anteilig auch an den Kosten für das neue Schulzentrum in Krumbach beteiligen muss, sind für dieses Jahr 52.000 Euro im Vermögenshaushalt enthalten. Für ausstehende Restarbeiten an der Aussegnungshalle und Begleichung der Rechnung für die Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet sind zusammen knapp 73.000 Euro aufzuwenden. Recht beachtlich sind die laufenden Ausgaben, die im Verwaltungshaushalt veranschlagt und ausgewiesen sind, wie die Umlage an die VG Krumbach mit 77.150 Euro, Schulumlagen an Grund- und Mittelschule Krumbach 98.200 Euro, Unterhalt Gemeindestraßen, Feld- und Wirtschaftswege, Brandschutz 75.000 Euro, Unterhalt Kindergarten, Gemeindehaus und Winterdienst 83.000 Euro.

Haushalt 2022: Ebershausen ist zum Jahresende schuldenfrei

Ein Gutachten und Innensanierung der Wasserversorgung sowie der Unterhalt der Kanäle schlagen mit 112.500 Euro zu Buche. Günstig haben sich die Verringerung der Kreisumlage um 43.000 Euro auf 281.000 Euro und die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von 154.400 Euro auf aktuell 212.650 Euro ausgewirkt. Wie in den vergangenen Jahren zählen auch heuer zu den wichtigsten Einnahmequellen: Grundsteuer 62.850 Euro, Gewerbesteuer 120.000 Euro, Einkommensteuerbeteiligung 370.000 Euro, pauschale Investitionszuweisung an andere. Aus dem Verkauf von Grundstücken sind 350.000 Euro und für Erschließungsbeiträge 325.000 Euro auf der Einnahmeseite veranschlagt.

Außer einer vergleichsweise niedrigen Verbindlichkeit bei der VG Krumbach mit 866 Euro ist Ebershausen zum Jahresende schuldenfrei und kann nach diesjähriger Zuführung in Höhe von 61.550 Euro ein Rücklagenpolster in Höhe von 1.573.000 Euro ausweisen. Verständlich, dass in 2022 keine Kreditaufnahme notwendig ist und man mit diesem Haushalt „gut über die Runden komme“, sagte abschließend die Kämmerin Barbara Fetschele. „Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt, die Zahlen aus dem Haushalt halten das Wesentliche im Blick und uns bleibt gleichzeitig noch Luft zum Atmen“ sagte Bürgermeister Harald Lenz und verwies auf die Verwirklichung des neuen Kindergartens, auf Instandhaltungsmaßnahmen der Wasserversorgung aber auch auf die beachtlichen Investitionssummen zum gemeinsamen Bauhof oder für das Schulzentrum.

Die Starkregenereignisse im letzten Jahr haben gezeigt, dass auch hier mit einem größeren Puffer gerechnet werden muss. Erfreulich sei, dass mittlerweile die ersten Bauplätze im neuen Baugebiet verkauft sind, nachdem der abrupte KfW-Förderstop teils kurzfristige Unsicherheiten, nicht nur bei den privaten Bauherrn, sondern auch bei den Kommunen, hervorrief. In Anbetracht der gegenwärtigen noch anhaltenden Corona-Pandemie sei die weitere Entwicklung auf dem Bausektor wegen knapper und teurer Rohstoffe schwer abzuschätzen was auf die einzelnen Kommunen zukommen wird. „Die Ukraine-Krise , davon ist auszugehen, wird diese Situation noch weiter verschärfen“ sagte der Bürgermeister.

