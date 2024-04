Ebershausen war zum Jahreswechsel schuldenfrei

Plus Die Gemeinde Ebershausen im südlichen Landkreis Günzburg beriet über den Haushaltsplan. Der neue Kindergarten ist ein Großprojekt.

Ein „großes Projekt für eine kleine Gemeinde“, so bezeichnet Ebershausens Bürgermeister Harald Lenz den gerade im Bau befindlichen Kindergarten (Spatenstich war im Mai vergangenen Jahres). Die Großinvestition drückt auch dem diesjährigen Haushalt der rund 630 Einwohner-Gemeinde ihren Stempel auf. 1,5 Millionen Euro stehen dafür im Etat. Bei dessen Beratung im jüngsten Gemeinderat sprachen sowohl der Ortschef als auch Kämmerin Barbara Fetschele von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach von einem soliden, stabilen Zahlenwerk.

„Wir haben immer noch einen Puffer drin“, resümiert Harald Lenz im Gespräch mit unserer Zeitung. Gerade auch für den Fall, dass noch unvorhergesehene Ausgaben auf die Kommune zukämen. „Damit wir weiterhin die Balance halten können in der Gemeinde“, sagt der Bürgermeister, sehe er es als Aufgabe, auch in der Zukunft für stabile Haushalte zu sorgen.