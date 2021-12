Ebershausen

06:00 Uhr

Ebershauser Firma Holztechnik Finkele plant Erweiterung

Mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B300 im Verlauf der Ortseinfahrt nach Waltenberg soll die Überquerung für Fußgänger, die zur gegenüberliegenden Bushaltestelle wollen, sicherer werden. Dafür will sich der Ebershauser Gemeinderat einsetzen.

Plus In der jüngsten Sitzung des Ebershauser Gemeinderats gab es eine wichtige Weichenstellung zur Firma Holztechnik Finkele, die erweitern will.

Von Werner Glogger

Die Firma Holztechnik Finkele in Ebershausen möchte ihr Produktionsgebäude erweitern. Darüber wurde jetzt im Ebershauser Gemeinderat gesprochen. Am Ende gab es einen einstimmigen Beschluss.

