Spatenstich für den Neubau des Kindergartens Ebershausen

Plus Die Gemeinde Ebershausen investiert 3,2 Millionen Euro. Der Einzug in den neuen Kindergarten ist für Herbst 2024 geplant.

Unterstützt von den Kindergartenkindern, Eltern und Ehrengästen wurde das Projekt Kindergartenneubau mit dem Spatenstich in Ebershausen gestartet. Bürgermeister Harald Lenz und seine Gemeinderäte betrachten die Entscheidung als eine wichtige Investition in die Zukunft.

Die Entscheidung, die Kinderbetreuung in Ebershausen für die kommenden Jahrzehnte sicherzustellen, fiel im Jahr 2021. Nach zweijähriger Planung konnte nun mit dem Spatenstich begonnen werden. Der Neubau werde für die Gemeinde ein immenser Kraftakt, weiß Bürgermeister Harald Lenz.