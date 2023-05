Zwei Vereine, ein Dorffest in Eberhausen

Der Musikverein und der Fußballclub Ebershausen gehen neue Wege: Gemeinsam veranstalten sie das Dorffest vom 12. bis zum 14. Mai.

Es handelt sich um ein Novum in der kleinsten Gemeinde im Landkreis Günzburg: Der Musikverein und der Fußballclub Ebershausen veranstalten gemeinsam das Dorffest vom 12. bis zum 14. Mai. Vor der Corona-Pandemie veranstaltete der örtliche Musikverein jährlich das Ebershauser Dorffest am Muttertagswochenende. In diesem Jahr soll nun ein Neustart gewagt werden.

Die Neuheit: Die Verantwortlichen des Ebershauser Musikvereins fragten für das Dorffest 2023 beim FC Ebershausen an, ob eine gemeinsame Kooperation bei der Planung und Durchführung denkbar wäre. Die Vorstandschaft des FCE musste nicht lange überlegen und sagte zu. Einerseits soll das Ebershauser Dorffest nicht "aussterben" und andererseits sind die Fußballer der Haseltal-Gemeinde immer auf der Suche nach Betätigungen auch außerhalb des Sports.

In Ebershausen wird an drei Tagen gefeiert

Die beiden Vereine haben nun seit Februar in mehreren Sitzungen und verschiedenen kleineren Arbeitsgruppen das Dorffest organisiert und stehen nun in den Startlöchern, um gemeinsam mit vielen Gästen die Veranstaltung vom 12. bis 14. Mai zu begehen.

Gewohnt gleich soll die hohe Qualität und die faire Preisgestaltung bei Speisen und Getränken bleiben. Was sich ändert, ist die Essensauswahl und die Dauer der Festtage. So konnte man aufgrund der Tatsache, dass nun die Mitglieder aus zwei Vereinen mithelfen, nicht nur den Arbeitsplan deutlich entspannter gestalten, sondern das Fest sogar schon am Freitagabend beginnen. So wird auf dem Firmengelände der Firma Bonenberger sogar an drei statt - wie bisher- an zwei Tagen gefeiert. Die beiden Vorstände Andreas Baur (MVE) und Tobias Schlosser (FCE) betonen die gute Zusammenarbeit und lockere Atmosphäre bei den bisherigen Planungen und freuen sich schon jetzt auf das Ebershauser Dorffest.

Am Freitag, 12. Mai, geht es um 20 Uhr mit der Dirndl- und Lederhosenparty mit den Dorfheiligen los.

Am Samstag, 13. Mai, ist ab 19.30 Uhr Unterhaltungsabend mit dem Musikverein Bedernau .

. Der Sonntag beginnt mit dem Kirchenzug um 10 Uhr, 10.15 Uhr ist Festgottesdienst, 11 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Lyra aus Echlishausen /Bühl, um 14 Uhr ist die Jugendkapelle T.E.N. zu hören, 15.30 Uhr tritt die FCE Kindertanzgruppe auf und um 18.30 Uhr ist Festausklang mit dem Musikverein Bleichen. (AZ)

