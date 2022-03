Anhänger in Edelstetten angefahren und beschädigt

Ein Anhänger wurde in Edelstetten beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise, um den Verursacher ermitteln zu können.

Am 22. März zwischen 9 und 16.30 Uhr wurde ein abgestellter Anhänger in Edelstetten in der Simpert-Kraemer-Straße beschädigt. Der Anhänger war quer zur Straße abgestellt. Vermutlich fuhr der Verursacher zu weit rechts und streifte beim Vorbeifahren den abgestellten Anhänger, teilte die Polizei mit. Hierbei wurde die Deichsel des Anhänger beschädigt.

Anhänger in Edelstetten war quer zur Simpert-Kraemer-Straße abgestellt

Bislang gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050. (AZ)