Edelstetten/Autenried

vor 17 Min.

"Supertalent": Viele hoffen auf den baldigen Auftritt von Lina und Laora

Plus In der ersten Folge der RTL-Show "Das Supertalent" waren die beiden jungen Tänzerinnen nicht zu sehen. Aber das Echo in der Region ist schon jetzt intensiv.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Die jungen Tänzerinnen Laora und Lina in der Show "Das Supertalent" von RTL: Viele hatten am vergangenen Samstag ihren Auftritt erwartet. Doch die Fans der beiden müssen sich noch etwas gedulden. Die nächste Folge von "Das Supertalent" wird am Samstag, 3. Februar, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt, zwei weitere Sendungen folgen im Wochenrhythmus. RTL entscheidet sich offensichtlich erst im unmittelbaren Vorfeld einer Sendung, wer zu sehen ist. Aber schon jetzt sei das Echo in der Region geradezu überwältigend, berichtet Tanztrainerin Michaela Majsai (sie ist auch Laoras Mutter). Sogar eine Modedesignerin habe bei ihr angefragt, ob sie Laora für ihre Auftritte ankleiden könne. Und in der Schule hatten die beiden Tänzerinnen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern wohl auch einiges zu erzählen.

Die zehnjährige Lina aus Autenried und die elfjährige Laora aus Edelstetten waren zuletzt immer wieder bei Welt- und Europameisterschaften sehr erfolgreich. Trainiert werden die beiden im Tanzzentrum von Michaela Majsai in Edelstetten in Verbindung mit dem SV Edelstetten (wir berichteten). Die Einladung von RTL zur Show "Das Supertalent" war für Laora und Lina auf ihre großen Erfolge gewissermaßen die Sahnehaube.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen