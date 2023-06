Edelstetten

18:30 Uhr

Das Bezirksmusikfest wird zu einer starken Gemeinschaftsleistung

Plus Drei Tage stand der Neuburger Ortsteil Edelstetten ganz im Zeichen der Blasmusik. Welches Fazit die Organisatoren ziehen und wie es 2024 weitergehen könnte.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

Das Fazit des 49. Bezirksmusikfestes in Edelstetten war durchwegs positv: ein Gewinn für die Blasmusik, das Dorf und den Musikverein. Drei Tage lang feierten die Musiker im Haseltaldorf ein gelungenes Fest. Zum Abschluss marschierten 680 Umzugsteilnehmer mit ihren klingenden Instrumenten oder in ihren schmucken Trachten durch das Dorf. Rund 1000 Besucher honorierten das Geschehen mit viel Beifall.

Strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen, gut gelaunte Umzugsteilnehmer und begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer waren in Edelstetten anzutreffen. Die ersten Musiker trafen am Sonntag bereits eine halbe Stunde vor Beginn des Gemeinschaftschores ein. Nach und nach füllte sich der Pfarrgarten. Punkt 17.30 Uhr erklangen die Instrumente. Marschmusik, Bayern- und Nationalhymne füllten den Abendhimmel. „Ich bin absolut baff, wie so viele Musiker ohne Probe auf einmal so schön zusammen spielen“, sagte eine Besucherin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen