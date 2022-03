Die Jekles aus Edelstetten sorgen für nachhaltige Energie

Plus Klaus und Josef Jekle versorgen einige Betriebe und Privathaushalte im Landkreis mit Nahwärme. Sie sind Teil einer allgemeinen Entwicklung und treiben sie voran.

Vom Landwirt zum Energiewirt, das ist für Klaus Jekle eine zukunftsfähige Entwicklung in dem sich rasant vollziehenden Strukturwandel. "Wir haben über viele Jahrzehnte vergessen, dass Holz bis vor rund hundert Jahren der wichtigste und zudem CO2-neutrale Wärmelieferant für die Menschen war." Durch neue Technologien können heute die Vorteile von Zentralheizungen mit ihrer kontinuierlichen Beheizung, Sauberkeit und Bequemlichkeit mit der traditionellen Holzheizung oder Wärme und Energie aus Biogas kombiniert werden. Deshalb gründeten die Edelstetter Hofnachfolger Klaus und Josef Jekle die Jekle Engerie GbR in Edelstetten und schaffen nachhaltige Heizmöglichkeiten.