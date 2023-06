Edelstetten

18:30 Uhr

In Edelstetten glänzen die Instrumente im gleißenden Sonnenlicht

Plus Das Bezirksmusikfest in Edelstetten wurde zu einem Höhepunkt der heimischen Blasmusik. Welche besonderen Akzente es gab und was Bezirksmusikfeste so bedeutend macht.

Von Peter Bauer

Blauer Himmel, in der Sonne blitzende Instrumente, prachtvolle Trachten: Viele verbinden dies zu Recht mit besonderen Momenten der Blasmusik. Beim Bezirksmusikfest in Edelstetten gab es am Wochenende zahlreiche dieser zauberhaften Augenblicke. Das Fest, das am Freitag mit dem Sternmarsch von fünf Kapellen begonnen hatte, klang am Sonntag mit dem Gemeinschaftschor, dem Umzug von 33 Vereinen und der Ehrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wertungsspiele aus.

Beim Bezirksmusikfest in Edelstetten kamen Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Region zusammen. Foto: Peter Bauer

Im Bereich des heimischen Bezirks 11 Krumbach – Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes fand 1951 erstmals in Breitenthal ein Bezirksmusikfest statt. Traditionell steht bei diesen Festen ein besonderes Vereinsjubiläum im Mittelpunkt. So auch jetzt in Edelstetten. Dort blickt der Musikverein auf eine 220-jährige Musikgeschichte zurück. Aus diesem Anlass lud der Verein Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus der ganzen Region zu sich ein.

