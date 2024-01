Edelstetten

26.01.2024

So haben sich Laora und Lina auf "Das Supertalent" vorbereitet

Plus Die jungen Tänzerinnen aus Edelstetten und Autenried treten in der bekannten RTL-Show auf. So haben die Mädchen die Reise in die "glitzernde Welt" nach Köln erlebt.

Von Peter Bauer

Er "glitzert": Mit einem Wort beschreibt Lina ihre Begegnung mit Bruce Darnell, die sie so stark beeindruckt hat. Der US-amerikanische Choreograf Bruce Darnell ist Jurymitglied bei "Das Supertalent". Die bekannte RTL-Show war für die zehnjährige Tänzerin Lina aus Autenried und ihre elfjährige Tanzpartnerin Laora aus Edelstetten eine Art Traum, aber auch eine gleichsam entrückte, entfernte Welt. Nun sind die beiden Teil dieser "glitzernden" Show, die am Samstag, 27. Januar, um 20.15 Uhr erstmals ausgestrahlt wird. Drei weitere Episoden sollen im Wochenrhythmus folgen. Unter den Teilnehmerinnen sind Laora und Lina. Aus Mittelschwaben zu RTL nach Köln? Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählen Lina, Laora und ihre Trainerin Michaela Majsai den Hintergrund ihrer besonderen "Kölner Reise".

Diese Reise beginnt in Polen. In der polnischen 200.000-Einwohner-Stadt Kielce (rund 150 Kilometer südlich von Warschau gelegen) fanden im Oktober 2023 die Action-Dance-Weltmeisterschaften des Weltverbands IDO (International Dance Organisation, die weltweit rund 250.000 Tänzerinnen und Tänzer repräsentiert) statt. Laora und Lina haben bei hochkarätigen Turnieren dieser Art inzwischen mit ihrer tänzerischen Klasse fast eine Art Abo auf den großen Erfolg. Die beiden sind Weltmeisterinnen in der Crew (Gruppe), Vizeweltmeisterinnen im Popping-Duo und Europameisterinnen im Popping-Duo. Als sie in Kielce an den Start gehen, klingelt bei Trainerin Michaela ("Mitschu") Majsai (sie ist auch die Mutter von Laora) das Handy. Am Apparat: RTL. "Ich konnte es kaum glauben", erinnert sich Michaela Majsai an diesen besonderen Moment. Es war die Einladung zur RTL-Show "Das Supertalent", die Zusage, dass Lina und Laora an der neuen Staffel teilnehmen könnten.

