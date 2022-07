Unbekannter tritt Außenspiegel in Edelstetten ab

Ein Autofahrer stellt sein Auto in Edelstetten ab. Als er es morgens wiedersieht, erlebt er eine unangenehme Überraschung: Ein Außenspiegel ist demoliert wurden.

Am vergangenen Samstag zwischen 2.30 Uhr und 9.20 Uhr hat ein Unbekannter in der Fürst-Esterhazy-Straße in Edelstetten den rechten Außenspiegel eines Autos abgetreten. Das Auto hatte in der Zeit am Straßenrand geparkt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 Euro und bittet telefonisch unter 08282/9050 um Zeugenhinweise. (AZ)