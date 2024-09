Altpapiercontainer brennt: Lkw-Fahrer reagiert geistesgegenwärtig auf B300

Am Mittwochnachmittag bemerkte der Fahrer eines Lkw auf der B300 bei Edenhausen Rauch aus dem von ihm transportierten Altpapiercontainer. Er hielt laut Polizeibericht sofort am Straßenrand an, lud den rauchenden Container ab und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand im Inneren des Containers rasch löschen. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden, und niemand wurde verletzt. Die genaue Brandursache konnte nachträglich nicht mehr festgestellt werden. (AZ)

