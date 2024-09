Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer und findet verbotenes Messer

Am Samstagabend ist die Polizei nach Tannhausen gerufen worden, da ein an einem Streit beteiligter 25-Jähriger alkoholisiert mit einem Fahrzeug weggefahren sein soll. Durch eine Streife konnte der Pkw laut Polizeibericht schließlich in Edenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer stand hier tatsächlich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Die Beamten stellten zudem fest, dass der Fahrer ein unerlaubtes Messer mit sich führte. Dieses wurde sichergestellt. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (AZ)