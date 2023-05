83-Jähriger will in Ellzee Wohnwagen kaufen und wird überfallen

Ein Senior reist mit dem Zug nach Ellzee, um einen Wohnwagen zu kaufen, doch dann wird er räuberisch erpresst. Der Täter flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Mittwochabend reiste laut Polizeibericht ein 83-jähriger Mann gegen 18.15 Uhr mit dem Zug nach Ellzee, um einen Wohnwagen vor einem beabsichtigten Kauf zu besichtigen und eine Anzahlung dafür leisten zu wollen. Bei dem Gefährt handelte es sich um einen Oldtimer, auf welchen er über ein Inserat im Internet gestoßen war und weswegen der Mann eine längere Anreise per Zug auf sich genommen hatte. Als der Rentner in der Pfarrer-Walk-Straße unterwegs war, kam eine männliche Person auf ihn zu und forderte ihn zur Herausgabe von Geld auf.

Täter droht dem 83-Jährigen mit dem Tod

Dieser Forderung wurde mit der Androhung, den Mann ansonsten abzustechen, Nachdruck verliehen. Der Senior kam dieser Aufforderung laut Polizei nicht nach und verneinte das Mitführen von Bargeld. Daraufhin rannte der Täter in Richtung Ortsmitte davon. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Günzburg Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Angaben zur Person des Täters machen können.

Gegebenenfalls fiel der Täter oder ein von ihm genutztes Fahrzeug im Vorfeld im Ort auf. Der Täter wurde vom Opfer wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet, schwarzer Mundschutz, Sonnenbrille und Kapuze des Pullovers über dem Kopf. Hinweise werden erbeten an die Polizei unter der Telefonnummer 08221/919-0. (AZ)