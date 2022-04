Eigenes Auto überrollt eine Frau in Ellzee

Eine Frau wurde beim Versuch, ihr Auto in Ellzee aus der Garage hinauszuschieben, von dem Fahrzeug überrollt. Was genau geschah.

Am Montagnachmittag wollte eine Frau ihren Pkw in der Karl-Mengele-Straße in Ellzee aus der Garage eines Wohnanwesens hinausschieben. Als der Pkw wegzurollen begann, versuchte die Pkw-Besitzerin dies zu verhindern, indem sie sich gegen das Fahrzeug stemmte. Dabei stürzte die Frau und wurde von dem rollenden Fahrzeug erfasst.

Frau wird von ihrem Auto in Ellzee mittelschwer verletzt

Anschließend kam der Pkw im Garten eines gegenüberliegenden Grundstücks zum Stillstand. Die Besitzerin des Wagens wurde Polizeiangaben zufolge mittelschwer verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)