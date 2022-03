Ellzee

vor 20 Min.

Pfarrhof in Hausen wird zur Wohnung für ukrainische Familie

Plus Franziska Schedel hat mit Freunden den Pfarrhof in Hausen für Flüchtlinge hergerichtet. Im Landkreis Günzburg stehen mehrere Kirchengebäude leer. Was passiert damit?

Von Sophia Huber

Als die Nachricht ankam, dass Oma und Opa es aus Kiew geschafft haben und sicher in Deutschland angekommen sind, ist Franziska Schedel ein Stein vom Herzen gefallen. Die Familie ihrer Schwägerin kommt aus der Ukraine, der Teil der Familie in Deutschland hat die Flucht verfolgt und tagelang gebangt. "Ich denke, diese emotionale Betroffenheit war der Auslöser für unser gemeinsames Projekt", sagt Schedel heute. Die 31-Jährige wohnt mit ihrer Familie in Hausen, einem Ortsteil von Ellzee. Was sie gemeinsam mit Freunden und Bekannten geschafft hat, soll bald schon einer ukrainischen Familie helfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen