Maibaumklau in Jettingen zieht Auslösefest nach sich

Die Feuerwehr Ellzee konnte in der Nacht vom 24. auf den 25. April den bereits geschnitzten Maibaum aus Jettingen entwenden (die Feuerwehr Ellzee hatte hierbei Unterstützung durch eine kleine Abordnung der Feuerwehr Burtenbach).

Die Beteiligten bei der Auslöse des Maibaumes. Foto: Sammlung Feuerwehr Ellzee

Bereits am 25. April konnte sich die Feuerwehr Ellzee mit Christoph Böhm (Bürgermeister Markt Jettingen-Scheppach) bei den Auslöseverhandlungen auf eine Brotzeit mit ausreichend Essen und Trinken für alle Beteiligten bei einem gemeinsamen Fest in Jettingen einigen. Daraufhin wurde der gestohlene Maibaum durch die Feuerwehr Ellzee ohne Mängel bereits am Nachmittag wieder an Jettingen übergeben. Am Fest zur Auslöse des Maibaums am Freitag, 26. Mai, im Vereinsheim des Trachtenvereins Jettingen nahmen auch die Maibaumschnitzer aus Jettingen, die Vorsitzende des Trachtenvereins (Edeltraud Hartmann) und der Bürgermeister des Marktes Jettingen-Scheppach (Christoph Böhm) teil.