Spatenstich für das Feuerwehrhaus Ellzee soll noch heuer sein

Plus Ellzee bekommt ein neues Feuerwehrhaus, noch in diesem Jahr soll es im Gewerbegebiet losgehen. Wie es aussehen soll und welche Vorteile es dem Verein bringt.

„Mehr Licht, mehr Luft, mehr Nutzen, mehr Effizienz“: Auf diesen kurzen Nenner bringen Ellzees Bürgermeisterin Gabriela Schmucker und Michael Unterholzner vom Bauamt der VG Ichenhausen das geplante Feuerwehrhaus in Ellzee. Der Spatenstich für das circa 27 lange und 14 Meter breite Gebäude soll noch heuer zum Jahresende stattfinden. „Das wäre der Wunsch des Gemeinderats“, sagen die beiden. Die Kosten für das Projekt liegen nach Angaben der Verwaltung bei rund zwei Millionen, wovon rund 178.000 Euro als Zuschüsse vom Freistaat Bayern fließen werden.