Um Bauland, Feuerwehr und Radweg geht es in Ellzee

Die Feuerwehr Ellzee bekommt ein neues Gerätehaus. Außerdem müssen Fahrzeuge beschafft werden. Was die Gemeinde sonst noch plant.

Die Gemeinde Ellzee investiert viel Geld in die Zukunft. Dabei liegt der Fokus auf zwei großen Projekten. Zum einen will die Kommune Bauland kaufen, erschließen und vermarkten. Zum anderen soll die Feuerwehr in Ellzee ein neues Gerätehaus bekommen. Aber auch der Radweg zwischen Hausen und Waldstetten nimmt hohe Priorität ein im Doppelhaushalt 2022/23, den VG-Kämmerer Michael Fritz im Gemeinderat erläuterte. Seine Bewertung des Zahlenwerks: „Mit diesem Etat werden die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Gemeinde Ellzee geschaffen.“

Das neue Ellzeer Feuerwehrhaus soll rund 1,8 Millionen Euro kosten. „Die Investition wird sich bis 2024 ziehen“, so Fritz. Mit rund 250.000 Euro rechnet er für die Neuanschaffung (vorgesehen 2024/25) eines Ersatzfahrzeugs für die Ellzeer Kameraden. In Stoffenried plant der Kämmerer rund 200.000 Euro ein für ein neues Fahrzeug für die Wehr (ebenfalls 2024/25) und für Hausen soll noch heuer ein gebrauchtes Ersatzfahrzeug gekauft werden.

In Stoffenried sollen Bauplätze verkauft werden

Für den Grunderwerb sollen in den kommenden Jahren über 900.000 Euro ausgegeben werden. Im Baugebiet „An der Bildsäule II“ in Stoffenried kalkuliert Michael Fritz mit dem Verkauf von fünf Bauplätzen in den Jahren 2024 und 2025. Dadurch sollen 500.000 Euro erlöst werden. Vorher steht aber noch die Entwässerung des Gebietes mit 100.000 Euro (2023) an. Ebenso entsteht das Baugebiet „Kesselgasse Nord“ in Ellzee.

Für die Straßeninfrastruktur blättert die Gemeinde ebenfalls einiges auf den Tisch. Tiefbaumaßnahmen am Gehweg bei der Ichenhausener Straße schlagen mit 40.000 Euro zu Buche. Anträge auf Zuschüsse sind gestellt im Rahmen der bayerischen Radwegoffensive für die Strecken zwischen Ellzee und Behlingen, Stoffenried und Schießen sowie Stoffenried und Wiesenbach. „Es gibt bislang noch keine Entscheidung“, erläuterte der Kämmerer. Was schon feststeht: Der Radweg zwischen Hausen und Waldstetten wird gebaut, bei dem die Marktgemeinde die Federführung hat. 57.000 Euro stellt Ellzee dafür bereit. „Damit soll ein erster Schritt in der Verbesserung des Radwegenetzes getan werden“, so Michael Fritz.

Die Steuereinnahmen werden positiv bewertet

Was der Finanzexperte deutlich hervorhob: „Eine der größten Herausforderungen gerade bei Bauprojekten der Gemeinde Ellzee sind die ungebremsten Kostensteigerungen bei Investitionsmaßnahmen, spürbare Zeitverzögerungen bei der Umsetzung von Projekten und nicht vorhersehbare Ausgabesteigerungen beziehungsweise neue Ausgaben in Feldern, die derzeit noch gar nicht abgesehen werden können.“

Lesen Sie dazu auch

Positiv bewertet der Kämmerer die gemeindlichen Steuereinnahmen. Rund 769.000 Euro hat die Gemeinde 2021 an Gewerbesteuer – eine der Haupteinnahmequellen der Kommune – eingenommen. Sowohl heuer als auch kommendes Jahr schätzt Fritz sie auf jeweils 450.000 Euro. Mit rund 705.000 Euro war auch der Anteil an der Einkommenssteuer vergangenes Jahr überraschend hoch. 2022 und 2023 werden es rund 716.000 und 745.000 Euro sein. Die Schlüsselzuweisungen vom Land, ein weiterer wichtiger Einnahmeposten, werden im Vergleich zu 2021 von rund 313.000 Euro auf rund 284.000 (2022) und 222.000 Euro (2023) sinken.

Michael Fritz’ Kommentar dazu: „Welchen Einfluss der Krieg in der Ukraine auf die gesamtwirtschaftliche Lage und somit auch auf künftige Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen haben wird, wird die Steuerschätzung im Mai 2022 zeigen. Die aktuell deutliche Senkung der Wachstums-Prognose für 2022 auf 2,7 Prozent ist ein deutliches Zeichen und lässt das Ergebnis erahnen.“

Kreisumlage gehört zu den größten Ausgaben

Noch etwas zu den größten Ausgaben der Gemeinde. Die Kreisumlage gehört dazu. „Sie wird kräftig ansteigen“, prophezeite Fritz. 2021 zahlte die Gemeinde rund 503.000 Euro an den Landkreis, heuer und 2023 werden es rund 634.000 Euro beziehungsweise rund 693.000 Euro sein. Ebenfalls erhöhen wird sich die VG-Umlage von rund 221.000 Euro (2021) auf 229.000 Euro beziehungsweise 236.000 Euro.

Um den Haushalt auszugleichen, müssen laut Kämmerer aus den Rücklagen, die aktuell rund 1,28 Millionen betragen, rund 981.000 Euro entnommen werden. 2023 ist dann eine Kreditaufnahme von 800.000 Euro vorgesehen, ebenso wie auf rund 224.000 Euro aus den Rücklagen zurückgegriffen werden muss. Die Schulden werden zum Jahresende 2022 mit rund 409.000 Euro kalkuliert. Mit rund 943 Euro an Steuerkraft pro Einwohner liege, so Michael Fritz, die Gemeinde Ellzee mit rund 30 Euro unter dem bayerischen Landesdurchschnitt für Kommunen dieser Größenordnung.