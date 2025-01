Unbekannter durchsucht zwei Fahrzeuge in Ellzee

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, haben in Ellzee ein oder mehrere Unbekannte zwei in der Ichenhauser Straße und der Raiffeisenstraße abgestellte Autos angegangen. Die beiden Fahrzeuge der Marke BMW und Iveco wurden vermutlich auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen durchwühlt, so die Polizei. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Mindestens eines der beiden Fahrzeuge war nicht versperrt. Nachdem es zuletzt vermehrt zu Diebstählen aus unversperrten Kfz gekommen ist, weist die Polizeiinspektion Günzburg dringend darauf hin, Fahrzeuge keinesfalls unverschlossen auf der Straße oder dem Grundstück abzustellen. Auch ein unversperrtes Abstellen in einer Garage bietet keinen Schutz vor Diebstahl! Man soll keine Geldbörsen, Bargeld oder Wertgegenstände im Fahrzeug liegen lassen. Täter durchsuchten die Fahrzeuge regelmäßig auch nach versteckt abgelegten Gegenständen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

