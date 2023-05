Fußball

vor 33 Min.

Fotofinish an der Fußball-Basis im Landkreis Günzburg

Plus Spannend verläuft das Aufstiegsrennen in den unteren Fußball-Spielklassen. Welche Teams aus dem Landkreis Günzburg Chancen haben und wer es schon geschafft hat.

Von Alois Thoma

Wer wird Meister? Wer kann über die Relegation versuchen, seine Aufstiegsambitionen zu verwirklichen? Diese Fragen stellen sich auf der Zielgeraden der Saison nicht nur Profifußballer. Auch die Kicker in den untersten Liga-Etagen, den Kreisklassen sowie den A- und B-Klassen, rechnen derzeit hektisch hin und her, was für sie noch drin sein könnte. Ein Überblick zum Aufstiegsrennen in der Region – zwei Spieltage vor Runden-Schluss:

Kreisklasse West 1

Obwohl der Spitzenreiter SpVgg Krumbach (52 Punkte) zuletzt dreimal nur Unentschieden spielte, hat er es selbst in der Hand, mit einem Sieg aus den restlichen zwei Spielen in Sachen Meisterschaft alles klar zu machen. Drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Neuburg sollten an sich reichen. Die Neuburger kamen im Nachholspiel am 17. Mai zwar nicht über ein 1:1 gegen die SpVgg Ellzee hinaus, sie haben mit 49 Punkten aber im Kampf um Platz zwei gegenüber dem FC Mindeltal (47) die bessere Ausgangslage.

