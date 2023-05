Jetzt wird’s ganz eng für den TSV Ziemetshausen

Nach dem 0:3 beim TSV Bobingen steht der Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen auf einem Abstiegsplatz. Das Spiel ist ein Abbild dieser Saison.

Auf der Zielgeraden dieser Bezirksliga-Saison fehlen den Fußballern des TSV Ziemetshausen augenscheinlich Glück und Können. Nach dem 0:3 (0:1) beim TSV Bobingen steht das Team von Trainer Sven Müller nun auf einem Abstiegsplatz. Während die Gastgeber ausgelassen den Titelgewinn in der Gruppe Süd feierten, trotteten die Ziemetshauser mit hängenden Schultern vom Rasen. Aus eigener Kraft ist der Klassenerhalt für sie nun nicht mehr erreichbar.

Das einzig Gute an der Lage: Mit einem Sieg im Saisonfinale und Schützenhilfe von anderen Konkurrenten bleiben sowohl der direkte Klassenerhalt als auch das - nun als Minimalziel geltende - Erreichen der Relegation drin.

Coach Müller: Erste Halbzeit ansprechend

Dabei hatten sich die Ziemetshauser wesentlich besser verkauft als eine Woche zuvor beim bösen 0:5 in Niedersonthofen. Das Spiel in Bobingen war vielmehr ein Abbild der bisherigen Saison. Weder war Ziemetshausen drei Tore schlechter noch hätten die Gäste überhaupt in Rückstand geraten müssen. Trainer Sven Müller, der gleich einige Stützen ersetzen musste, urteilte: „Die erste Halbzeit war total ansprechend. Wenn wir das etwas besser zu Ende spielen, gehen wir selbst in Führung.“

So aber gab’s den Nackenschlag. Florian Gebert brachte die Gastgeber vor 300 Zuschauenden unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung.

Jonas Seibold vergibt eine dicke Chance

Doch selbst als derselbe Spieler nach einer Stunde das 2:0 draufsattelte, war die Sache nicht entschieden. Unmittelbar darauf ergab sich für Jonas Seibold die ganz dicke Chance zum Anschluss, er verschmähte sie.

Lesen Sie dazu auch

Stattdessen sorgte Olcay Tonar für die Zugabe (83.) und Müller grummelte: „Das ist halt der Unterschied, dass wir in entscheidenden Situationen individuelle Fehler machen, inkonsequent verteidigen und vorne unsere Chancen nicht nutzen.“

So haben sie gespielt

TSV Bobingen: Sommer, Tomakin, Müller (78. Tonar), Ruf, Burghard, Ligorati, Akgün (83. Cevik), Simler, Petereit, Gebert (77. Macht), Krist (87. Zabeli)

TSV Ziemetshausen: A. Mayer, Hillenbrand, Bettighofer (66. Endres), Greiner (71. Cisowski), Weber (71. Fendt), Riederle, Leitenmaier, Seibold, A. Vihl, Reitz (64. S. Mayer), Dopfer

Schiedsrichter: Beyrle (Friedberg)

Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Gebert (45.+2), 2:0 Gebert (59.), 3:0 Tonar (82.)