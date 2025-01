Beistand für werdende Mütter: Was die Doula von der Hebamme unterscheidet

An der Seite von Schwangeren und Müttern sehen drei Doulas aus dem Landkreis Günzburg ihren Platz. Romana Ertle, Maureen Snehotta und Diana Konrad sind Mutter und „Doula“. Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich Dienerin oder Magd. Ende der 1960-Jahre wurde der Name in den USA wiederbelebt und steht heute für eine Frau, die werdende Mütter und ihren Partner vor, während und nach der Geburt betreut. Doch was ist der Unterschied zur Hebamme?

