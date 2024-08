Innovation und Tradition: Gerstlauer Amusement Rides stärkt Standort Münsterhausen

Die Firma Gerstlauer Amusement Rides GmbH steht fest zu Münsterhausen. Nachdem Anton Schwarzkopf, Gründer der Schwarzkopf GmbH in Münsterhausen, vergangenen Monat seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, widmeten wir ihm einen umfangreichen Rückblick auf sein Lebenswerk. Die Erfolgsgeschichte des Achterbahnbaus in Münsterhausen endete aber keineswegs in den 1990er-Jahren. Nach dem Konkurs der Firma im Jahr 1992 übernahm der ehemalige Mitarbeiter Hubert Gerstlauer große Teile der Produktionsstätten und führte die Herstellung von Achterbahnen und Fahrgeschäften fort. Bereits seit 1982 belieferte er mit seiner Firma Gerstlauer Elektro GmbH seinen ehemaligen Betrieb mit elektrischen und pneumatischen Systemen. So ganz hat ihn das Achterbahngeschäft also nie losgelassen. Im März 2007 wurde das Unternehmen dann, mit Bezug auf die ausgeweitete Produktpalette, in Gerstlauer Amusement Rides GmbH umbenannt.

