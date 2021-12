Krumbach: Eine Wanderung durch das "Schwäbische Krippenparadies"

Plus Wegen der Corona-Krise fällt das „Krippenloben“ im privaten Bereich aus. Doch im „Schwäbischen Krippenparadies“ zwischen Krumbach und Edenhausen gibt es sehenswerte Ersatzziele, die lohnende Stationen bei einer Wanderung sind.

Die Corona-Krise verändert das Erlebnis der Weihnachtstage. Auch vor diesem Hintergrund sind für viele Krippen ein besonderer, wohltuender Fixpunkt, zumal unsere Region oft zurecht als "Schwäbisches Krippenparadies" bezeichnet wird. Dieses "Krippenparadies" können wir auf einer 13 Kilometer langen Wanderung mit den Stationen Krumbach, Krumbad, Attenhausen und Edenhausen auf eine eindrucksvolle Weise erleben.