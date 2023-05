Günzburg

06:00 Uhr

58-Jähriger muss nach Ausraster vor einer Kneipe ins Gefängnis

Plus Erst wurde er in Thannhausen ausfällig, dann ignorierte er einen Platzverweis, am Ende legte er sich mit der Polizei an. Der Mann kam nicht das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt.

Von Wolfgang Kahler

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung - diese ordentliche Sammlung an Delikten brachte einem 58-Jährigen jetzt neun Monate Gefängnis ein. Der schon mehrfach strafrechtlich aufgefallene Alkoholiker nahm das Urteil gelassen zur Kenntnis.

Zur Verhandlung am Amtsgericht Günzburg wurde der Angeklagte in Fesseln aus der Untersuchungshaft in der Memminger Justizvollzugsanstalt geführt. Anlass war, dass eine Ladung zum Gerichtstermin nicht zugestellt werden konnte, da der 58-Jährige derzeit wohl keine feste Wohnadresse hat. Der Mann lebte zeitweise an verschiedenen Orten im Kreis Günzburg und im Unterallgäu, zuletzt in einem Wohnwagen, der vor Kurzem bei einem Brand zerstört wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen