Holzdiebstahl in Hairenbuch klärt sich auf

40 Ster Holz sind eine Riesenmenge. Die fehlte plötzlich nahe des Waltenhauser Ortsteils Hairenbuch. Doch der Abtransport war offenbar ein Missverständnis.

Wie am Montag berichtet wurde, erstattete ein Waldbesitzer bei der Polizeiinspektion Krumbach eine Strafanzeige, da 40 Ster Holz verschwunden waren. Die Ermittlungen ergaben nun, dass kein Diebstahl vorliegt, meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Aufgrund eines Fehlers bei der Übermittlung von den Standortdaten des Polters hatte eine Transportfirma das Holz versehentlich mitgenommen. Die Beteiligten stehen mittlerweile wegen der Rückabwicklung in Kontakt, so die Polizei. (AZ)