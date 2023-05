Der TSV Niederraunau beendet die Landesliga-Saison als Sechster

Die 26:32-Niederlage beim TSV Herrsching verursacht keinen Katzenjammer beim Handball-Landesligisten TSV Niederraunau, der sein Saisonziel erreicht hat.

Bis zum Saisonschluss blieb das Damoklesschwert Abstiegsrelegation, wenn auch ein gutes Stück entfernt, in Sichtweite. Nun aber ist endgültig klar: Der TSV Niederraunau beendet die Saison in der Handball-Landesliga Süd als Tabellensechster und darf ohne Wenn und Aber den Klassenerhalt feiern. Die abschließende 26:32-Niederlage beim TSV Herrsching änderte nichts mehr daran.

Start mit 2:10 Punkten

Lange hatte es nach einer desaströsen Saison ausgesehen. Was Coach Johannes Rosenberger nach allerlei Schwierigkeiten aus der Mannschaft geformt hat, ist deshalb außergewöhnlich. Mit 2:10 Punkten gestartet, können die Raunauer Jungs nun mit 23:21 Zählern die Saison sogar mit einem positiven Punktekonto beenden. Lediglich der Wunsch, in dieser Runde auch den TSV Herrsching einmal zu bezwingen, blieb den Mittelschwaben versagt.

Das Spiel in Herrsching begann auf beiden Seiten hektisch. Viele technische Fehler waren die Folge. Die dezimierten Raunauer Jungs konnten jedoch beim Stand von 10:10 (21.) einen Gang hochschalten und schafften es, mit einem Vorsprung von fünf Toren in die Halbzeit zu gehen. Die hervorragende Abwehrleistung und ein konsequent hohes Tempo im Angriff hatten zum 16:11 geführt. Florian Rothermel machte sechs Sekunden vor der Pause per Siebenmeter seinen fünften und für diese Begegnung letzten Treffer. In der Torjägerliste sicherte er sich damit den zweiten Platz mit 159 Toren.

Die zweite Hälfte startete mit einem Lauf für den TSV Herrsching. Bereits nach fünf Minuten waren die Gastgeber auf Schlagdistanz herangekommen. Die Raunauer Jungs kämpften beherzt, allerdings mussten sie in der 45. Minute den Ausgleich hinnehmen.

Niederraunau hat kaum Wechselmöglichkeiten

Nun wurde den Gästen ihr Mini-Aufgebot zum Verhängnis. Wo Herrsching die Leistungsträger immer wieder schonen konnte, war das bei den Niederraunauern kaum einmal der Fall. Aufgrund einiger Verletzungen, vorneweg die von Spielmacher Oliver Blösch, konnten die Raunauer im Rückraum nur noch eingeschränkt wechseln. Herrsching zog fortan immer weiter davon und mit dem 27:25 (54.) war der ernsthafte Widerstand der Mittelschwaben dann auch gebrochen. Das Endergebnis fiel dann auch entsprechend etwas zu deutlich aus. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

TSV Niederraunau Klaußer, Sumic; Rothermel (5/2), Thalhofer (2), Kornegger (6), Egger (5), M. Hegenbart, Schäfer, Eheim (1), N. Blösch, V. Hegenbart (4), Scholz (3)