Heimat-Check

06:30 Uhr

Breitenthal steht für funktionierendes Vereinsleben und Sauberkeit

Plus Wie Bürger und Bürgerinnen aus Breitenthal und den Ortsteilen beim Heimat-Check abgestimmt haben. Eine schlechte Bewertung gab es im Bereich der Gesundheitsversorgung.

Von Angelika Stalla Artikel anhören Shape

Was läuft gut in der Gemeinde? Womit sind Bürger und Bürgerinnen in Breitenthal zufrieden und wo gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung? Unser Heimat-Check für Breitenthal gibt Aufschlüsse über die Zufriedenheit von Umfrage-Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus der Gemeinde mit ihren Ortsteilen Nattenhausen und Oberried. In einer Online-Befragung gaben die Teilnehmenden in den verschiedensten Bereichen Punkte von eins bis zehn – wobei zehn die positivste Bewertung darstellt.

