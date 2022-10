Heimat-Check

06:00 Uhr

Das Thema Verkehr bewegt in Krumbach viele Menschen

Plus Die Lebensqualität wird in Krumbach als insgesamt gut bewertet. Gastronomie und Einzelhandel schneiden beim Heimat-Check beachtlich ab. Was den Menschen Sorgen macht.

Von Peter Bauer

Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wie wohlfühlen sich die Krumbacherinnen und Krumbacher in ihrer Stadt? Unser Heimatcheck für Krumbach gibt interessante Aufschlüsse. In Krumbach beteiligten sich insgesamt 342 Personen an unserer Aktion. Mit 7,8 von 10 möglichen Punkten wird die Lebensqualität in Krumbach durchaus sehr hoch eingeschätzt. Dafür steht auch eine Aussage wie "Ich liebe den Ort, an dem ich wohne und fühle mich sehr wohl." Erwartungsgemäß gab es vor allem im Bereich Verkehr aber auch viele Kritikpunkte. Zu den 14 Themenbereichen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen über die "Notenvergabe" hinaus ihre Bewertungen schriftlich formulieren.

