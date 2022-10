Neuburg punktet mit der ärztlichen Versorgung im südlichen Landkreis

Plus Neuburg an der Kammel liegt beim Heimat-Check im Mittelfeld. "50 Jahre zurück", beschreibt ein Teilnehmer Gemeindeverwaltung und Bürgermeister. Wie dieser reagiert.

Weder Top noch Flop. Der Markt Neuburg findet sich beim Heimat-Check unserer Zeitung in der Landkreisgesamtbilanz im Mittelfeld wieder: Platz 21 mit der Gesamtnote 5,1 unter 34 Städten, Märkten und Gemeinden. In zwei Kategorien liegt der Kammelmarkt unter den Top fünf.