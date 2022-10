Heimat-Check

Schlechte Busanbindung wird auch in Münsterhausen kritisiert

Plus Münsterhausen erhält beim Heimat-Check 5,1 Punkte – das ist weniger als in vielen Nachbarorten. Gastronomie, ÖPNV und Gesundheitsversorgung bekommen kaum Punkte.

Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wie wohl fühlen sich die Menschen in ihrer Stadt oder Gemeinde? Unser Heimat-Check für Münsterhausen gibt interessante Aufschlüsse. Hier beteiligten sich insgesamt 75 Personen an unserer Aktion, das entspricht etwa 3,8 Prozent der knapp 2000 Einwohner. Bei der Gesamtauswertung landet der Markt Münsterhausen in der unteren Hälfte, auf dem Platz 24 von insgesamt 34 Orten. Während im Landkreis Günzburg ein Gesamtdurchschnittswert von 5,4 erreicht wurde, reichte es in Münsterhausen nur für 5,1 Punkte. Dabei gibt es durchaus Bereiche, in denen sich die Münsterhauser Bürgerinnen und Bürger weit überdurchschnittlich zufrieden zeigten. Beim Thema Sauberkeit vergaben die Bürger den Wert 8,7 und auch die Lebensqualität bewerteten sie mit 8,0 Punkten weit überdurchschnittlich. Im Vergleich mit den anderen Landkreisgemeinden belegte Münsterhausen in dieser Kategorie den Rang 6. Gute Noten und ebenfalls den Rang 6 bekam Münsterhausen für sein Vereinsleben: 7,7 Punkte.

